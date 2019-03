Moto sbanda e colpisce lo spartitraffico, poi lo schianto contro un'auto

Una sbandata improvvisa, poi l'urto contro lo spartitraffico e infine lo schianto contro un'auto che viaggiava sulla corsia opposta. Una dinamica davvero da brividi quella dell'incidente avvenuto giovedì pomeriggio a Gussago, lungo via Sale.

I soccorsi

L'allarme è scattato poco dopo le 18 e in un primo momento per il centauro si è temuto il peggio: sul posto la centrale operativa del 112 ha infatti inviato un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Per fortuna l'emergenza è rientrata poco dopo l'arrivo dei sanitari. Il motociclista, un 53enne, avrebbe rimediato seri traumi, ma le sue condizioni non sono apparse critiche: è stato trasportato al Civile di Brescia per le cure del caso.

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione, il 53enne, che proceda verso il centro del paese, avrebbe perso il controllo della due ruote (una Kawasaki) finendo contro lo spartitraffico. Dopo l'urto la moto avrebbe invaso l'opposta corsia finendo per schiantarsi contro una Opel Astra. Dopo l'impatto, l'uomo è stato sbalzato alla sella, cadendo rovinosamente a terra. Nessuna conseguenza per la coppia che era a bordo della Opel e pochi i disagi per il traffico, regolato dai carabinieri, che hanno anche raccolto i rilievi dell'incidente.