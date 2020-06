Investito per sbaglio dal suo papà, il piccolo Alessandro è stato operato

Il piccolo Alessandro non sarebbe in pericolo di vita: sono queste le ultimissime notizie che arrivano dall'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, la struttura dove è ancora ricoverato il bimbo di 5 anni inavvertitamente travolto lunedì mattina dal trattore del padre, nell'azienda agricola di famiglia in località Ronco a Gussago.

Già operato, il bimbo è fuori pericolo

Il bambino è già stato sottoposto a una prima operazione chirurgica: è andato tutto bene e a poche ore dall'accaduto è stato già dichiarato fuori pericolo. Le sue condizioni sono comunque gravi, e rimarrà in stretta osservazione del reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale. Un gran sospiro di sollievo per i genitori e i familiari, che ora aspettano solo il suo ritorno a casa.

L'incidente è stata davvero una questione di attimi: poco prima di mezzogiorno il padre stava manovrando con il trattore, quando non si sarebbe accorto del bambino che gli si avvicinava alle spalle, in sella alla sua piccola bicicletta. Anche se a bassa velocità, il peso del trattore avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi, anche fatali.

Lo shock del papà, l'arrivo dei soccorsi

In stato di shock, il papà è riuscito comunque a chiamare aiuto e ad allertare il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto, che ha provveduto alle prime cure in attesa dell'arrivo dell'elicottero, decollato da Brescia. Il bimbo è stato poi trasferito in volo in ospedale a Bergamo, in codice rosso.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Gussago, che come da prassi in questi casi hanno già sequestrato il mezzo, per i doverosi accertamenti. Non dovrebbero esserci conseguenze di alcun tipo per il papà, soprattutto adesso che è stata confermata la notizia, secondo cui il bimbo ormai sarebbe fuori pericolo.