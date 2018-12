Investita sulle strisce, muore in ospedale dopo giorni di agonia

Travolta da un'utilitaria mentre attraversava la strada, le sue condizioni si sono aggravate durante la degenza in ospedale, fino a precipitare. Serafina Colosio, 86enne di Gussago, si è spenta lunedì in un letto del Civile di Brescia, dov'era stata ricoverata.

L'incidente venerdì 7 dicembre lungo via IV Novembre a Gussago. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, l'anziana era stata investita da un'utilitaria - guidata da un 80enne del paese - mentre attraversava in prossimità delle strisce. Inizialmente le sue condizioni non erano apparse gravi: rimasta cosciente durate i soccorsi, era stata trasferita (in codice giallo) al Civile, a causa dei seri traumi riportati agli arti inferiori e al bacino.

Le condizioni della donna sarebbero progressivamente peggiorate fino a precipitare nella giornata di lunedì, quando il suo cuore ha smesso per sempre di battere. A stabilire le cause del decesso sarà l'autopsia, effettuata nei giorni scorsi su richiesta del magistrato di turno.

La donna era molto conosciuta e amata in paese: decine di persone sono attese per l'ultimo saluto, che sarà celebrato sabato pomeriggio (alle 14) nella chiesa parrocchiale di Gussago.