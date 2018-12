Scooter si schianta contro un'auto all'incrocio, ragazza 'vola' sull'asfalto

Mancavano pochi minuti alle 21.30 di venerdì, quando - per cause ancora d'accertare - uno scooter ha finito per schiantarsi contro un'auto in centro a Gussago. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra via Acquafredda e via Trieste, a pochi metri dal bar-gelateria "Lapecoranera".

Ad avere la peggio è stata la ragazza di 23 anni che si trovava sul motorino. A seguito dell'impatto, è stata sbalzata dalla sella ed è caduta rovinosamente sull'asfalto.

Per soccorsi sono state inviate un'ambulanza e una pattuglia della polizia stradale di Brescia. Dopo le prime cure sul posto, la giovane è stata trasportata all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stata ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni non sembrano gravi, ma - sia lei, sia i suoi familiari - non hanno sicuramente passato una bella nottata.