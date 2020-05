Tragico frontale tra camion e furgone: un morto

Terribile incidente stradale sulla provinciale 19, nel tratto compreso tra Gussago e San Vigilio di Concesio. Il sinistro è avvenuto verso le 13.15 di mercoledì, all'altezza dello svincolo per la località Sale. Due i mezzi coinvolti - un furgone Fiat Fiorino e un camion - che si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso d'accertamento.

L’uomo al volante del Fiorino, del quale al momento non si conoscono le generalità, è deceduto. Nello schianto è rimasto ferito anche un 61enne: dopo le prime cure è stato trasferito al Civile di Brescia.

Sul posto sono intervenute un’auto medica, un’ambulanza del Soccorso Franciacorta, l’elisoccorso da Brescia, i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Provinciale è infatti stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto dov’è avvenuto l’incidente e sono segnalate code di alcuni chilometri.