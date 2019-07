Raffica di incidenti in pochi chilometri: 4 feriti e caos traffico sulla Provinciale

Martedì pomeriggio di passione lungo la Provinciale 19 che collega Gussago a Concesio: a causa di due incidenti che si sono verificati in pochi minuti si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Il primo tamponamento si è verificato attorno alle 17.30, all'altezza del Santuario Stella, in direzione di Concesio: e ha coinvolto tre auto. Quattro i feriti: una coppia di anziani di casa a Rodengo Saino, la figlia che viaggiava con loro e l'uomo al volante dell'auto che ha provocato l'incidente. All'inizio si è temuto il peggio, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita: marito e moglie - rispettivamente di 85 e 77 anni - sono ricoverati al Civile, ma non in condizioni critiche.

Pochi minuti più tardi sull'opposta carreggiata, in direzione di Iseo, si è verificato un altro tamponamento, probabilmente causato dalla curiosità di qualche automobilista che ha rallentato per guardare la scena dell'altro incidente. Nulla di grave, per fortuna, per le persone coinvolte.

Rilievi e viabilità sono affidati alla polizia locale di Gussago. Gli incidenti hanno inevitabilmente avuto pesanti ripercussioni sul traffico, già congestionato, vista l'ora di punta. La Provinciale è rimasta bloccata per ore, con code lunghe diversi chilometri.