Malore al volante, autobus travolge due auto e si schianta contro un muro

Martedì pomeriggio da incubo sulle strade di Gussago: a distanza di poche ore si sono verificati tre incidenti che hanno mandato completamente in tilt il traffico. Due frontali e una spaventosa carambola che ha coinvolto un autobus di linea e due auto.

La lunga serie di incidenti, cominciata alle 16 lungo la Provinciale 19 - una Volkswagen Polo e un furgone si sono scontrati frontalmente - si è conclusa alle 18 in via San Vincenzo: un bus fuori controllo ha colpito due macchine per poi abbattere un muretto.

All'origine del pauroso schianto ci sarebbe un lieve malore accusato dall'autista del mezzo pubblico, un 52enne. Per lui, come per gli automobilisti coinvolti, tanto spavento ma nulla di grave: nessuno di loro è infatti stato trasportato in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i Vigili del Fuoco.

Pesanti, ancora una volta, i disagi per il traffico, già messo a dura prova dall'incidente avvenuto sulla Sp 19 e poi dal frontale che si è verificato in via Forcella.