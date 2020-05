Tragico frontale sulla Provinciale, la vittima è un 26enne di Sabbio Chiese

Una sbandata improvvisa, il furgoncino che invade l’opposta corsia di marcia, poi il devastante schianto frontale contro un camion. È la drammatica sequenza dell’incidente mortale avvenuto poco dopo le 13 di mercoledì lungo la Provinciale 19, in territorio di Gussago. Per il conducente del furgone - un Fiat Doblò e non un Fiorino come da noi scritto in precedenza - non c’è stato più nulla da fare: vani gli sforzi dei sanitari del 118.

Una vita spezzata in pochi istanti e davvero troppo presto. La vittima (M.B.H. le iniziali) è un ragazzo di soli 26 anni: originario del Pakistan, viveva a Sabbio Chiese con la famiglia. Meno gravi, per fortuna, le conseguenze per il camionista: un 61enne di origine napoletana. È stato ricoverato, in codice giallo, al Civile di Brescia ed è stato sottoposto, come vuole la prassi, ai test per capire se si fosse messo alla guida dopo aver assunto droghe o aver abusato di bevande alcoliche.

Le cause del drammatico schianto sono ancora al vaglio della Polizia stradale di Iseo, che si è occupata dei rilievi. Stando ad una prima ricostruzione, il Doblò avrebbe sbandato improvvisamente - forse per un malore del conducente - mentre viaggiava in direzione di Concesio e l’autista del mezzo pesante non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Sul posto, oltre alla stradale, sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza, un’auto medica e l’eliambulanza decollata da Brescia. Pesanti le ripercussioni sul traffico: il tratto dov’è avvenuto l’incidente - compreso tra due gallerie - è stato chiuso durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del manto stradale e inevitabilmente si sono formate colonne di auto.