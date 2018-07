Auto sbanda, si schianta contro i cartelli stradali e poi si ribalta

Spaventoso incidente lunedì notte a Gussago, in località Ronco: un'auto fuori controllo è uscita di strada e, dopo aver divelto alcuni cartelli stradali, ha finito la sua corsa ruote all'aria. Tutto è accaduto attorno all'una e un quarto, lungo via San Zenone, nei pressi di una rotonda. Vista la dinamica da brividi, sul posto sono giunte due ambulanze a sirene spiegate, oltre a una pattuglia dei Vigili del Fuoco.

Tantissimo lo spavento, ma lievi le conseguenze per l'uomo al volante: un 49enne di casa nella zona. Dopo le prime cure prestate sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia. Per lui seri traumi, ma pare nulla di grave: è stato ricoverato in codice giallo. Gli è andata davvero bene, considerando i danni riportati dalla macchina (una Chevrolet Aveo) sulla quale viaggiava.

Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto nei pressi di una rotonda: nella corsa 'impazzita' avrebbe abbattuto alcuni cartelli per poi ribaltarsi sul ciglio della strada. All'origine della sbandata una distrazione, o forse un colpo di sonno: spetta alla polizia Stradale di Darfo Boario Terme fare luce sulle cause dell'incidente.