Spaventoso incidente: coinvolte 4 auto, una 'vola' in fondo alla scarpata

Spaventoso incidente stradale sabato sera, verso le 19, sulla Provinciale 19 a Ronco di Gussago. Nello schianto sono rimaste coinvolto 4 veicoli, uno dei quali è volato in fondo a una scarpata.



Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: un uomo e una donna sono stati portati in ospedale a Ome con l'ambulanza, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinieri intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze.



Per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza il manto stradale è stato necessario chiamare i Vigili del Fuoco, al lavoro con la squadra di Gardone Val Trompia. La strada è rimasta a lungo chiusa per permettere i soccorsi, con inevitabili ripercussioni sul traffico.