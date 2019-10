Tragico incidente mentre torna a casa dal lavoro: muore padre di famiglia

Ancora sangue sulle strade bresciane. Nel tragico incidente di mercoledì sera ha perso la vita il 49enne Graziano Guerra, sposato e padre di due figli: stava tornando a casa dopo aver appena terminato il turno in fabbrica. Avrebbe compiuto 50 anni tra poche settimane. E' stato rianimato a lungo, sul posto: ma non c'è stato niente da fare.

Lo schianto poco dopo le 22 sulla Strada provinciale 11 a Verolanuova, in Via Kennedy: aveva concluso il turno di lavoro da pochi minuti, alla Zincatura bresciana. E come tutti giorni è saltato in sella alla sua moto per tornare a casa. Ma qualcosa è andato storto.

Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Harley-Davidson ed è finito fuori strada, schiantandosi con il guard-rail. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l'allarme. Sul posto l'automedica di Cremona e l'ambulanza dei volontari di Verolanuova.

Rianimato a lungo: ipotesi autopsia

Rianimato a lungo, mentre in volo decollava l'elicottero. Come detto non c'è stato niente da fare: Guerra è andato in arresto cardiaco, e il suo cuore non ha più ripreso a battere. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: non si esclude al momento l'ipotesi di un malore.

Ma nemmeno che Guerra possa aver perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto viscido, dopo che aveva piovuto per tutta sera. La notizia ha inevitabilmente sconvolto i familiari, e un paese intero. Anche in fabbrica è una giornata di lutto: Guerra lavorava da più di 10 anni alla Zincatura bresciana. La salme è a disposizione della magistratura: probabilmente verrà effettuata l'autopsia.