Terribile schianto contro un’auto, biker sbalzato dalla sella: muore sul colpo

Drammatico incidente venerdì sera a Gottolengo, lungo via per le Caselle. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero coinvolte un’auto e una moto. Un impatto terribile e fatale per l’uomo di 37 anni che viaggiava sulla due ruote.

Immediato l'allarme: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'eliambulanza. Inutili, purtroppo, i soccorsi. L'esatta dinamica dello schianto, avvenuto attorno alle 21.15, è al vaglio della polizia stradale di Desenzano.