Incidente stradale a Gottolengo: morto Dilbag Singh, indiano di 42 anni

E' Dilbag Singh la vittima dell'incidente mortale avvenuto verso le 13 di domenica a Gottolengo; migrante indiano di 42 anni, viveva e lavorava come operaio nel piccolo comune della Bassa.

La dinamica dell'incidente

Stando a primi rilievi raccolti dalla Stradale, pare che la Ford C-Max guidata del 42enne abbia improvvisamente sbandato lungo la Strada Provinciale 8, mentre usciva da Gottolengo in direzione di Gambara.

L'auto è quindi volata nel fossato a lato della carreggiata, finendo per schiantarsi contro il piccolo ponte all'altezza dell'azienda "Gambara Asfalti". L'impatto è stato violentissimo e per Dilbag Singh non c'è stato nulla da fare.



Ancora da chiarire le cause della sbandata: per gli agenti della Stradale, alta velocità e asfalto reso viscido dalla pioggia sembrano essere al momento le ipotesi più probabili.