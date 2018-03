Spaventosa carambola in città: morto l'operaio travolto da un furgone

Si è spento nella notte l'operaio vittima del terribile incidente che si è verificato mercoledì mattina lungo via Apollonio, in città. Giovanni Spanu, 55enne di origine sarda ma di casa a Desenzano, si è spento in un letto dell'ospedale Civile di Brescia.

L'uomo era arrivato nel nosocomio cittadino in condizioni disperate e i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita: il sottile filo di speranza cui erano aggrappati i famigliari e i colleghi si è spezzato poche ore dopo il ricovero, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il drammatico incidente è avvenuto proprio sotto gli occhi di un collega: entrambi dipendenti della ditta Sistem Work di Mazzano, erano al lavoro in un piccolo cantiere allestito in via Apollonio, a Brescia, per la posa di cavi di fibra ottica. Poco prima delle 12 la carambola mortale, innescata da un Suv Audi, guidato da un medico 73enne.