Scontro tra camion, inferno di fuoco: un morto carbonizzato e un ferito grave

Incidente stradale mortale sulla strada provinciale che collega i comuni di Boretto e Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. Coinvolti due camion.

A perdere la vita, alle 11 di martedì mattina, è stato il 42enne Giovanni Lionetti, originario di Pozzuoli ma residente a Roteglia di Castellarano. Il veicolo sul quale viaggiava ha preso fuoco nello scontro con un altro tir.

L'autista dell'altro mezzo pesante, un 52enne ghanese residente a Brescia, è rimasto ferito gravemente ed è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Guastalla.



Da una prima ricostruzione, pare che sia stato il 42enne poi deceduto ad invadere la corsia opposta, forse anche a causa della fitta nebbia. Il ghanese è riuscito a salvarsi uscendo dall'abitacolo prima che fosse avvolto dalle fiamme. Lionetti era sposato e padre di due figli: lavorava per una ditta di Avola, in Sicilia.