Terribile schianto in autostrada mentre va al lavoro, muore padre di famiglia

Terribile incidente stradale lunedì pomeriggio sull'autostrada BreBeMi, tra Bariano e Caravaggio in direzione Milano: nello schianto ha perso la vita il 59enne Giovanni Cortinovis, da tutti conosciuto come Daniele, sposato e padre di due figli, residente a Lenna, in provincia di Bergamo. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Chiari.

La dinamica

La dinamica dello schianto è al vaglio della Polstrada. Pare che Cortinovis abbia tamponato il camion che aveva davanti a sé, per motivi ancora in corso di accertamento: nell'impatto il mezzo è rimasto incastrato nel rimorchio. Un impatto violentissimo, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'uomo è morto sul colpo.

E' rimasto incastrato nelle lamiere, liberato dai Vigili del Fuoco. La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, oltre all'elicottero decollato dal Giovanni XXIII di Bergamo. Ma non c'è stato niente da fare. Ferito in modo lieve anche il conducente del camion, di 43 anni, ricoverato in ospedale ma solo in via precauzionale.

Un paese in lutto

Tutto il paese ricorda con affetto Daniele Cortinovis: la salma attualmente riposa in obitorio, in attesa del via libera della magistratura alla sepoltura. Solo successivamente potranno essere organizzati i funerali.

Molto conosciuto a Lenna, anche per il suo impegno costante nel mondo del volontariato. Lo piangono la moglie Paola e i suoi due figli, Manuel e Rudi. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio della famiglia: “La notizia della prematura scomparsa di Daniele ci lascia tristi e senza parole – scrive il sindaco Jonathan Lobati – Un grande abbraccio e sentite condoglianze da parte della comunità di Lenna”.