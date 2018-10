Auto si schianta contro un bus, ex professore muore in ospedale

E' spirato in ospedale l'anziano al volante dell'utilitaria che, lunedì mattina, si è schiantata contro un autobus all'uscita della galleria Tito Speri a Brescia.

La vittima dell'incidente è l'86enne Giancarlo Piovanelli, ex professore di "Storia dell'Arte" al liceo classico Arnaldo. Molto stimato e conosciuto in città, era balzato alle cronache nel lontano 1974 per aver partecipato alla trasmissione "Rischiatutto", diretta da Mike Bongiorno.

Nel corso della sua lunga carriera, Piovanelli ha dato alle stampe numerosi libri ed è stato inoltre collaboratore per le pagine culturali del Giornale di Brescia.