Si schianta contro le auto in sosta: auto ribaltata, ragazzo in ospedale

Incidente stradale martedì mattina in Via Dante Alighieri a Ghedi, probabilmente causato da una distrazione, forse un'occhiata di troppo al cellulare: stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale, anche sulla base di alcune testimonianze, il 31enne alla guida di una Mercedes Classe A vecchio modello ha centrato in pieno una Hyundai Tuscon parcheggiata sul ciglio della strada perché in quel momento aveva gli occhi bassi sul volante.

Insomma, non stava guardando la strada: quando si sarebbe accorto della sbandata ormai era davvero troppo tardi, a nulla è servito il disperato tentativo di sterzare, che anzi ha fatto quasi da trampolino alla vettura, che ha concluso la sua folle corsa dopo un giro di 180 gradi, ribaltata sul tettuccio.

Niente di grave, per fortuna: il 31enne è stato accompagnato in ospedale ma solo per essere medicato, e subito dimesso. Vista la dinamica per lunghi attimi si è temuto il peggio: sono stati alcuni passanti a dare l'allarme al 112, ma dall'abitacolo sembrava non arrivasse alcun segnale.

Invece il conducente stava solo facendo di tutto per liberarsi da solo, e per uscire. Quando sono arrivati i soccorsi aveva quasi già completato l'operazione in autonomia. Lo schianto intorno alle 10.30, in una strada a senso unico anche abbastanza stretta, in mezzo alle case. Poteva andare anche peggio.