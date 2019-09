Mamma investe nonno con l'auto, lui va a scuola dalla nipote ancora sanguinante

Zoppicante e con un braccio che sanguinava per i traumi rimediati in un incidente. Nonostante il dolore, si è alzato da terra, dov'era finito dopo essere stato investito da un'auto, e ha percorso i 100 metri che lo separavano dalla scuola dove di lì a poco sarebbe uscita la sua nipotina.

Protagonista della vicenda, avvenuta nella tarda mattinata di lunedì nei pressi della scuola elementare 'Rinaldini' di Ghedi, un 70enne di origini cinesi. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, l'anziano sarebbe stato urtato da una macchina, guidata da una 40enne, proprio mentre stava andando a prendere la sua nipotina.

Soccorso dalle mamme

L'impatto non sarebbe stato violento, ma l'uomo sarebbe finito contro un muretto, rimediando alcuni traumi e ferite. Le contusioni e lo spavento non gli hanno però impedito di alzarsi, come se nulla fosse, e portare a termine la sua missione: farsi trovare fuori dal cancello della scuola dalla sua nipotina.

Impossibile per gli altri genitori non accorgersi dell'accaduto: alcune mamme si sarebbero quindi prese cura del 70enne, in attesa dell'arrivo dei soccorsi prontamente allertati. Tra loro non ci sarebbe però stata la conducente dell'auto che aveva investito l'uomo.

Tensione fuori da scuola

Mentre sul posto arrivava la polizia locale, per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze, si sarebbero anche vissuti attimi di tensione: tra un gruppetto di genitori e la conducente dell'auto responsabile dell'incidente sarebbe infatti nata un'accesa discussione, poi sedata dagli agenti della Locale. Nel frattempo l'anziano è stato trasferito in ospedale, a Manerbio, per ricevere le cure del caso.