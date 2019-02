Pauroso frontale tra due auto, una finisce fuori strada: feriti tre ragazzi

Brutto incidente stradale mercoledì mattina a Ghedi, lungo la Provinciale 66, la stretta strada che dal centro abitato porta alla base militare. Per cause ancora da chiarire, due auto (un'Audi Q3 e una Fiat Punto) si sono scontrate frontalmente all’uscita di una curva. Nello schianto sono rimaste coinvolte 3 persone: due ragazzi tunisini di 24 e 28 anni e una giovane donna rumena di 29 anni.

L'allarme è scattato poco dopo le 7.30: sul posto sono giunte due ambulanze a sirene spiegate. Dopo l'impatto, una delle due auto coinvolte - l' Audi Q3 - è uscita di strada, finendo la sua corsa nel campo che costeggia la Provinciale. Il bilancio è di tre feriti: i due giovani tunisini che viaggiavano sulla Fiat Punto la giovane donna che era al volante del Suv.

L’allarme è rientrato dopo l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, nessuna delle tre persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni, ma avrebbero riportato diversi traumi e sono stati trasportati al Civile e alla Poliambulanza per le cure del caso. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, che è al vaglio della stradale di Desenzano, intervenuta per raccogliere i rilievi di legge.