Sorpasso azzardato di un'auto, lo schianto in moto: grave centauro

Un sorpasso azzardato, poi il tremendo schianto frontale e la bruttissima caduta sull'asfalto. Davvero un dinamica spaventosa quella dell'incidente avvenuto venerdì pomeriggio, attorno alle 15.30, lungo la strada provinciale 668, nel territorio di Ghedi.

Ad avere la peggio un 30enne, originario di Cremona ma di casa ad Alfianello, che viaggiava in sella a una moto Honda: la sua due ruote è stata colpita in pieno da una Volkswagen Golf che stava effettuando un sorpasso. Un impatto terribile, che il motociclista avrebbe cercato di evitare, ma senza avere fortuna. Dopo lo schianto, la moto è finita contro guard-rail, poi il il 39enne è stato sbalzato sull'asfalto.

Per lui si è temuto il peggio: sul posto si sono precipitate diverse ambulanze in codice rosso e da Brescia si è pure alzata in volo l'eliambulanza, a bordo della quale il 39enne è stato trasportato al Civile di Brescia. Il giovane uomo avrebbe riportato gravi traumi ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni rimangono critiche, tanto che i medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Illeso il conducente della Golf, un 76enne di Leno che, come vuole la prassi, è stato sottoposto ai test per vedere se avesse assunto alcol o droga prima di mettersi al volante: entrambi gli esami hanno dato esito negativo. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano, che ha raccolto i rilievi e le testimonianze di due camionisti che hanno assistito allo schianto.

Parecchi anche i disagi per la viabilità: la Provinciale è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente e il traffico deviato su strade secondarie.