Ubriaco alla guida, il camion si ribalta e blocca il traffico: strada chiusa per ore

Un camion ribaltato, quintali di alimenti sull'asfalto, strada chiusa e traffico in tilt. È la cronaca minima di quanto accaduto giovedì pomeriggio a Ghedi, lungo via Borgosatollo, teatro di numerosi incidenti. Questa volta a causare lo schianto non sono sarebbero state solo le condizioni della strada, molto stretta e priva di banchine laterali.

Il camionista, uscito illeso dalla cabina di guida, è stato sottoposto all'alcol test, che ha dato esito positivo. L'uomo si era messo al volante dopo aver bevuto, e parecchio: il tasso alcolemico presente nel suo sangue era di ben tre volte superiore al limite fissato dalla legge.

Nessun ferito, per fortuna, ma tanti i disagi creati: la strada, che porta all'aeroporto militare, è stata chiusa per parecchie ore (dalle 17 all'una di notte). Le operazioni di recupero delle derrate alimentari cadute dal camion sono state piuttosto lunghe e complicate e hanno impiegato una ventina di uomini. Non solo: gli agenti della polizia locale hanno dovuto bloccare alcune presone che, accorse sul luogo dell'incidente, hanno provato a rubare la merce finita sull'asfalto.