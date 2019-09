Auto sbanda e finisce fuori strada, paura per la ragazza al volante

Tanta paura, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave, per un brutto incidente avvenuto a Ghedi, poco prima della mezzanotte tra giovedì e venerdì.

Una giovane di 23 anni stava guidando la sua auto lungo Strada Borgosatollo, una stretta via di campagna in zona Casenuove e Paradisino. Per cause ancora in corso d'accertamento - forse un colpo di sonno e una disattenzione - ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi fuori strada, nel tratto compreso tra la sede della Interbeton, azienda che si occupa di calcestruzzo preconfezionato, e l'incrocio con via Pedrona.

L'impatto è stato piuttosto violento, tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia per poter soccorrere la ragazza. Sul posto sono state inviate in codice giallo anche un'auto medica e un'ambulanza: quest'ultima ha poi accompagnato la 23enne alla Poliambulanza di Brescia per le cure del caso; ha riportato solo lievi lesioni e le sue condizioni non destano preoccupazione. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale.