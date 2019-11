Non riesce a frenare in tempo: auto sfonda la vetrina di un negozio di ottica

Spaventati, ma fortunatamente illesi, tanto che le due ambulanze giunte sul posto non li hanno trasferiti in ospedale. Brutta avventura per due giovanissimi - 19 anni il ragazzo alla guida, 22 anni la ragazza al suo fianco - che nella notte tra venerdì e sabato hanno sfondato la saracinesca e la vetrina di un negozio di ottica.

L'incidente è avvenuto attorno a mezzanotte, e stando a quanto riportato da Bresciasettegiorni, che dà la notizia, il botto ha fatto arrivare sul posto numerosi cittadini, allarmati per quanto successo. Gravemente danneggiato il negozio, l'Ottica Agoni di via Repubblica a Ghedi. A quanto pare, il conducente dell'utilitaria avrebbe riferito che i freni non hanno risposto al comando, facendo finire l'auto contro la vetrina.