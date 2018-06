Auto sbanda in rotonda e si ribalta, conducente estratto dalle lamiere

Incidente da brividi giovedì mattina a Ghedi: per cause ancora da chiarire, un'auto è finita ruote all'aria mentre affrontava la rotonda di via Brescia, nel centro abitato del paese. Al volante del veicolo, un'utilitaria, un uomo di 75 anni residente nella zona, che dopo l'incidente è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo.

L'allarme è scattato poco dopo le 8 e sul posto si sono precipitate le ambulanze della Croce Bianca di Leno: non riuscendo a liberare l'anziano dalla lamiere, i sanitari hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure, il 75enne è stato trasportato all’ospedale Poliambulanza di Brescia: avrebbe riportato alcune lesioni serie, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione ed è stato ricoverato in codice giallo.

Il pauroso schianto è avvenuto alla rotatoria di via Brescia, all'altezza della farmacia. L'anziano avrebbe fatto tutto da solo: stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale, avrebbe sbandato improvvisamente -forse per evitare una bicicletta- finendo per schiantarsi contro il cordolo della rotatoria, infine la 'capovolta' sull'asfalto.