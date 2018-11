Giovane donna perde il controllo dell'auto e si schianta nel canale

Poco dopo le 8.30 di mercoledì, un’auto guidata da una donna di 38 anni è uscita fuori strada mentre percorreva la strada Provinciale 24. Per soccorrere la giovane donna, sul posto si sono subito precipitate l’équipe mediche di un'ambulanza e di un'automedica.

Negli istanti successivi allo schianto si è temuto il peggio. L'allarme è per fortuna rientrato dopo l'arrivo dei sanitari del 118: la 38enne non avrebbe riportato lesioni, tanto che non si è nemmeno reso necessario il trasporto in ospedale.

„Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Nessun altro veicolo è rimasto comunque coinvolto. La giovane, che si era appena lasciata alle spalle il centro abitato di Ghedi ed era diretta a Isorella, avrebbe fatto tutto da sola: poco prima dello svincolo per Malpaga di Calvisano avrebbe perso il controllo dell'auto, che ha finito per ribaltarsi nel canale che costeggia la Provinciale.