Auto si schianta contro un camion, grave il conducente

Grave incidente nella tarda mattinata di venerdì a Ghedi: per cause ancora da chiarire, un'auto e un camion si sono scontrati lungo la strada Provinciale 66, all'altezza dell'aeroporto militare.



La chiamata al 112 è scattata poco prima di mezzogiorno: sul posto sono state inviate un'ambulanza di Mazzano Soccorso in codice rosso e da Bergamo si è alzato in volo l'elisoccorso.

Ad avere la peggio nello schianto il conducente della macchina: un 55enne, che è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale a bordo dell'eliambulanza: avrebbe riportato seri traumi ed è stato ricoverato d'urgenza.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Iseo e Montichiari, sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, l'auto avrebbe tamponato con violenza il mezzo pesante. La Provinciale è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente e il traffico deviato sulle strade secondarie.