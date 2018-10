Tragico schianto nella notte: auto sbanda e finisce nel canale, due morti

GHEDI. Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì. Verso le 1.10, un'auto si è ribaltata in un canale all'altezza del ponte di fronte all'Italmix, lungo la Strada provinciale 668. Il bilancio è pesantissimo: due morti, un ragazzo di 34 anni e una donna di cui ancora non si conosce l'età.



Sul posto sono intervenute tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, ma per i feriti non c'è stato nulla da fare. Ancora da accertare la dinamica di quanto successo, ma pare che il conducente abbia perso il controllo del veicolo a seguito di un sorpasso. Seguiranno aggiornamenti.