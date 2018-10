Sbandata improvvisa, l'auto finisce fuori strada e si schianta: ferita una donna

GHEDI. Tanta paura, ma per fortuna nulla di grave, per un incidente che ha visto coinvolta una donna di 42 anni, lungo la strada che porta a Bagnolo Mella (la Provinciale 65) lunedì mattina verso le 8.20.

Per cause ancora in corso d'accertamento, l'auto guidata dalla 42enne ha improvvisamente sbandato, schiantandosi a lato della carreggiata. In un primo momento si è temuto il peggio e, dopo la chiamata al 112, sul posto è stata inviata un'ambulanza in codice rosso affiancata d'auto medicalizzata. All'arrivo dei soccorritori, le condizioni della donna sono apparse meno gravi del previsto: per lei lievi lesioni e, soprattutto, un grande spavento.

Gli uomini della Stradale di Brescia hanno raccolto i rilievi del sinistro. Sembra escluso il coinvolgimento di un veicolo terzo.