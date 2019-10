Gasolio sulla carreggiata, auto si schianta e furgone finisce fuori strada

Doppio incidente stradale martedì mattina a Soprazocco di Gavardo causato dalla perdita di gasolio di un autocarro: due le vetture coinvolte, un furgone e un'Alfa Romeo, e tre i feriti, di cui due ricoverati in ospedale. La dinamica dell'accaduto appare chiara, ricostruita dalla Polizia Locale: gli agenti sono intervenuti anche per gestire la viabilità, a lungo compromessa a seguito del doppio schianto.

Tutto è successo poco dopo le 7.30 in località Busela, sulla celebre strada dei cavatori: è in quel momento che è transitato il camion che perdeva gasolio, provocando le pericolose conseguenze in cui sono rimasti coinvolti i tre automobilisti.

Il bilancio di una mattinata complicata

Si tratta di una coppia residente proprio a Soprazocco, marito e moglie di 50 e 47 anni, e di una giovane donna di 33: i primi sono finiti fuori strada, a bordo del furgone, che si è ribaltato in un fosso. Sono loro ad aver riportato le ferite più consistenti, per fortuna niente di grave: sono stati liberati dall'abitacolo e poi trasferiti in ospedale a Gavardo, in codice verde, da un'ambulanza dei Volontari del Garda.

Solo un grande spavento, invece, per la 33enne alla guida dell'Alfa Romeo: la donna ha perso il controllo della vettura ed è finita per schiantarsi, a bassa velocità, contro la recinzione esterna di un'azienda. Certo anche la pioggia non ha aiutato il regolare ripristino della viabilità: ci sono volute almeno un paio d'ore, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, per rimettere in sicurezza la carreggiata.