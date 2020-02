Frontale sulla Statale, auto si ribalta in mezzo alla carreggiata

Una dinamica davvero da brividi, quella dell'incidente avvenuto nella serata di sabato lungo la Statale 45bis, poco prima dello svincolo di Gavardo. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, due auto si sono scontrate frontalmente. Dopo l'impatto una delle due macchine si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 22: inizialmente per le sei persone che viaggiavano a bordo delle due macchine, tra cui due minorenni, si è temuto il peggio, tanto che sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica a sirene spiegate, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco.

Per fortuna l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: i feriti sono stati medicati sul posto e per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale.