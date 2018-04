Paurosa carambola in galleria sulla Ss45bis: 5 auto coinvolte e 7 feriti

Un tamponamento che pareva innocuo ha invece scatenato una paurosa carambola: lo schianto martedì pomeriggio intorno alle 18.30 sotto la galleria San Biagio, al confine tra Gavardo e Villanuova in direzione Salò, tra le uscite di Soprazocco e appunto Villanuova. Sono cinque le automobili coinvolte nell'incidente, e sette le persone a bordo: tra di loro anche tre ragazzini, ricoverati in ospedale per fortuna senza gravi conseguenze.

La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dagli agenti della Polizia Stradale, sul posto per i rilievi: pare che a scatenare la carambola sia stata una Lancia Y, appena entrata in galleria, la cui conducente non si sarebbe accorta di una coda, o comunque di un rallentamento.

A seguito dell'impatto la vettura che stava davanti, una Fiat Punto, ha invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava una Renault, che a sua volta ha centrato una Jeep che infine ha carambolato addosso a una Fiat Tipo.