Maxi-incidente in tangenziale: 8 feriti tra cui 2 bambini, traffico in tilt

Maxi carambola in tangenziale: tre vetture coinvolte, otto feriti tra cui due bambini, traffico in tilt fino a tarda sera. La cronaca di una domenica pomeriggio da dimenticare: unica nota lieta, tra i tanti finiti in ospedale nessuno di loro è in gravi condizioni. Lo schianto poco prima delle 15, sulla trafficata Ss45bis in territorio di Gavardo, subito prima dell'uscita che porta in paese.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Salò, sul posto per i rilievi del caso: una Mercedes Classe B che viaggiava verso il lago di Garda ha improvvisamente sbandata, dopo una curva, finendo dritta sulla corsia opposta di marcia proprio mentre sopraggiungeva una Volkswagen Polo.

Impatto frontale inevitabile: una gran botta, le auto completamente distrutte e che si fermano in mezzo alla strada dopo aver girato più volte su sé stesse. Ma non è finita: la Mercedes nella sua carambola ha centrato anche una terza vettura, una Volkswagen Golf.