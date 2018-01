Terribile frontale in tangenziale: 4 in ospedale, grave ragazzo di 19 anni

Ancora un incidente stradale sulle strade bresciane, e ancora una volta lungo la Ss45bis in territorio valsabbino: è successo a Gavardo, poco prima dello svincolo per Soprazocco, lunedì sera intorno alle 19. Due le vetture coinvolte e quattro feriti in ospedale, per fortuna nessuno rischia la vita: per mettere in sicurezza la carreggiata e riaprire il transito al traffico ci sono volute quasi due ore e mezza.

Su quanto accaduto indaga la Polizia Stradale di Desenzano. Violentissimo l'impatto: sembra che a sbandare quando la strada è in leggera curva sia stata la Renault Twingo guidata da un ragazzo di 19 anni residente a Roè Volciano, che viaggiava in direzione Salò. Ha invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre sopraggiungeva la Volkswagen Tiguan guidata da una donna di 62 anni della provincia di Cremona, con lei in auto altre due persone, un uomo e una donna entrambi di 67 anni.

Come detto, uno schianto terribile: le due automobili sono andate completamente distrutte, gli occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere, per liberarli (e per liberare poi la carreggiata) si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. A seguito della botta il motore della Volkswagen ha sfondato il parabrezza della Renault e ha finito la sua folle corsa nell'abitacolo, a fianco del giovane conducente: davvero una tragedia sfiorata. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri per gestire la viabilità.

L'allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 19, in codice rosso. La centrale operativa del 112 ha inviato l'automedica del vicino ospedale e due ambulanze, dei volontari di Roè Volciano e di Nuvolento. I tre a bordo della Tiguan sono stati ricoverati in codice verde, solo per accertamenti. Più gravi che le condizioni del 19enne a bordo della Twingo: stando alle ultime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato fratture a entrambi gli arti inferiori.