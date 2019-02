Auto si schianta in galleria: due feriti, strada chiusa e code chilometriche

Incidente stradale domenica sera sul tratto gardesano della Ss45bis, in territorio di Gargnano: traffico in tilt per almeno un paio d'ore. Lo schianto intorno alle 19.15: per cause ancora in corso di accertamento un'auto ha sbandato e ha centrato in pieno il muro della galleria D'Agli, per fortuna senza gravi conseguenze.

A bordo marito e moglie di circa 50 anni: sono stati medicati sul posto e poi trasferiti in ospedale, ma solo per accertamenti, da un'ambulanza dei Volontari del Garda. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia Stradale: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Salò intervenuti per liberare la carreggiata e per la messa in sicurezza della strada.

Come detto, traffico in tilt: il tratto stradale è rimasto chiuso a lungo, per più di un'ora, in un momento considerato comunque critico, nel pieno dei rientri domenicali. Lunghe code e rallentamenti, fino a sera inoltrata: la strada in prima battuta è stata riaperta con senso unico alternato.

La buona notizia è che i due feriti stanno bene: niente di rotto, solo qualche escoriazione e qualche brutta botta. Oltre all'inevitabile spavento: non è chiaro cosa li abbia fatti uscire di strada. Forse un'improvvisa distrazione.