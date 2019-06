Si schianta con la moto contro il guardrail, muore davanti all'amico

Ha perso il controllo della moto nell'affrontare una curva, finendo per schiantarsi contro il guardrail. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al motociclista: un 41enne sardo di casa a Brescia. La tragedia nel pomeriggio di lunedì, lungo la provinciale 9 che da Gargnano porta a Capovalle.

L'allarme è scattato poco prima delle 16.30. A chiamare i soccorsi è stato un amico della vittima: i due biker erano usciti insieme per un giro sulle strade del Bresciano, mentre scendevano verso Gargnano si è verificata la tragedia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, il 41enne ha perso il controllo della due ruote, poi il tremendo impatto con il guardrail.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida, ma per il 41enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane uomo. La Provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.