Travolto in bicicletta, sfonda il parabrezza: trauma cranico e ferite alla testa

Travolto e investito in bicicletta, sotto la pioggia di mercoledì mattina: è successo a Gargnano, intorno alle 10.40 sulla Gardesana e non lontano da Piazzale Boldini. La vittima è un 89enne residente in paese, investito da una Fiat Panda guidata da una donna di 43 anni: l'anziano è stato sbalzato sul parabrezza e poi scaraventato sull'asfalto.

Le sue condizioni non sono gravi, per fortuna: non avrebbe mai perso conoscenza. L'uomo è stato comunque soccorso e medicato sul posto, poi trasferito in ospedale per i dovuti accertamenti.

Sulla dinamica dell'accaduto è al lavoro la Polizia Locale: non è chiaro come la donna abbia potuto travolgere l'anziano in bicicletta, che potrebbe però aver improvvisamente sbandato (entrambi viaggiavano in direzione Salò) forse a causa proprio dell'asfalto viscido, e della pioggia battente.

Tanta paura in paese: in molti hanno assistito alla scena, al volo tremendo del pensionato che è prima finito sul cofano e sul parabrezza ed è poi rovinosamente caduto sull'asfalto. Tanta paura e una gran brutta botta, ma senza gravi conseguenze: se l'è cavata con un lieve trauma cranico e una ferita alla fronte.