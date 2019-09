Pauroso frontale tra auto, due feriti in ospedale

Verso le 8 di domenica mattina, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la Provinciale 345, nei dintorni della sede della Comunità Montana di Gardone Val Trompia. Nello schianto sono rimaste coinvolte in tutto due persone: un ragazzo di 24 anni e un giovane uomo di 36 anni.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave: si registra un ricovero in codice verde nel vicino ospedale di Gardone Val Trompia e uno in codice giallo.Per i soccorsi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, tre ambulanze e una pattuglia della Polizia Stradale.