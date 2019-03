Travolta da un'auto in pieno centro, sbalzata sull'asfalto: paura per una donna

Una donna di 49 anni è stata investita da un'auto mentre percorreva a piedi via Giacomo Matteotti, la strada che attraversa Gardone Val Trompia. L'incidente è avvenuto lunedì mattina, attorno alle 6.30, all'altezza del civico 398. Dopo l'urto, la donna, una 49enne, è stata sbalzata sull'asfalto e per lei si è inizialmente temuto il peggio, tanto che sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'allarme è rientrato con l'arrivo dei soccorritori: dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata al Civile di Brescia, a bordo di un'autolettiga, per le cure del caso. Avrebbe rimediato seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza, e le sue condizioni non sarebbero critiche.

Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto e se la 49enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. La polizia stradale di Brescia, che si è occupata dei rilievi, sta raccogliendo le testimonianze degli automobilisti che hanno assistito all'incidente e quella della vittima per ricostruire con esattezza la vicenda.