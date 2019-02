Violento schianto tra auto: marito e moglie (e un ragazzo) in ospedale

Brutto incidente domenica sera in via Matteotti a Gardone Val Trompia, dove, poco prima delle 19, due auto si sono scontrate in prossimità dell'incrocio con via San Carlo (dove fa angolo il Bar Jolly) per cause ancora in corso d'accertamento.

L'impatto è stato piuttosto violento: lunghi attimi di apprensione per uno dei due automobilisti, un 61enne alla guida a fianco della moglie di 63 anni. Subito sono state inviate sul posto due ambulanze: all'arrivo del soccorso medico l'uomo si è lentamente ripreso, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Sia la coppia di coniugi che il ragazzo hanno riportato lesioni serie e sono stati portati al vicino ospedale di Gardone per essere ricoverati in codice giallo. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale.