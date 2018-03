Si schianta in bici contro un'auto in sosta: grave una donna

Ha perso il controllo della sua bici per cause ancora da chiarire, finendo poi per schiantarsi contro un'auto parcheggiata sul ciglio della strada. Sbalzata dalla sella, è rovinosamente caduta a terra, riportato gravi traumi: vittima dell'incidente, che si è verificato a Gardone Riviera, una donna di 49 anni.

Tutto è accaduto poco dopo le 11 di giovedì mattina lungo la Statale 45bis, all'altezza del civico 64: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza e dal Civile di Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Le condizioni della ciclista sono apparse piuttosto critiche: dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari dell’Anc di Roè Volciano, il trasferimento in ambulanza fino alla piazzola dov'è stato fatto atterrare l'elisoccorso, infine il 'volo' verso il nosocomio cittadino e il ricovero il codice rosso.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Salò, intervenuti sul posto per i rilievi di rito. All'origine dello schianto potrebbe esserci un malore, oppure una distrazione: sarebbero queste le ipotesi su cui lavorano i poliziotti, che stanno raccogliendo i racconti dei testimoni.