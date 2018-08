Fa inversione per evitare la coda, auto centra in pieno uno scooter

Una manovra azzardata che poteva avere tragiche conseguenze e che, comunque, ha mandato in ospedale un scooterista, ricoverato al Civile di Brescia. La vittima è un 57enne di casa in città: per fortuna non sarebbe in gravi condizioni.

Lo schianto mercoledì sera intorno alle 19.20, lungo corso Zanardelli a Gardone Riviera: secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Salò, un turista tedesco, alla guida della sua auto, avrebbe improvvisamente tentato una pericolosa inversione di marcia, per evitare la lunga coda che si era formata in direzione Salò, proprio mentre sopraggiungeva lo scooter.

Il 57enne alla guida della due ruote erano impegnato in un sorpasso e non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto: lo scooter si è schiantato contro la portiera del conducente. Un impatto violento: il 57enne è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto è stata inviata un'ambulanza di Garda Soccorso: dopo le prime cure, il 57enne è stato trasportato al Civile per le analisi del caso e poi ricoverato in codice giallo. Per lui seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita.