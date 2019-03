Travolta sulle strisce mentre va al lavoro: sbalzata a 10 metri, è in gravi condizioni

Le sue condizioni sono ben più gravi di quelle rilevate in un primo momento: ricoverata in ospedale in codice giallo, è stata trasferita d'urgenza nel reparto di Seconda Rianimazione del Civile. I medici si sono riservati la prognosi: a oltre 24 ore dal terribile incidente la donna investita lunedì mattina a Gardone Valtrompia non può ancora essere dichiarata fuori pericolo.

La dinamica

Tutto è successo intorno alle 6.30: la 49enne poi investita era appena uscita di casa, e si stava dirigendo al lavoro. Stava attraversando le strisce pedonali in Via Giacomo Matteotti quando è stata travolta da una Lancia Y, guidata da uomo di 40 anni residente a Brescia. Alla Polizia Stradale avrebbe riferito di non essersi accorto in tempo della donna che stava attraversando.

Sta di fatto che l'ha centrata in pieno, sbalzata prima sul cofano e poi scaraventata con violenza a terra, un volo di quasi 10 metri sull'asfalto. Sotto shock l'automobilista, che però ha trovato il coraggio di allertare il 112: la centrale operativa in pochi minuti ha inviato sul posto ambulanza e automedica.

Le ferite

La donna ferita non aveva perso conoscenza: si pensava stesse relativamente bene. Ma una volta arrivata in ospedale le sue condizioni sono precipitate, forse a causa dei forti traumi alla testa. Come detto, la prognosi è riservata.

Sull'accaduto intanto indaga la Polizia Stradale. La Lancia Y dell'investimento, come da prassi, è stata posta sotto sequestro. Ora si cerca di capire quale sia l'origine della distrazione. Sull'asfalto non ci sarebbero infatti nemmeno i segni della frenata, se non all'ultimo momento: a quanto pare, non l'avrebbe proprio vista. Se non quando ormai era troppo tardi.