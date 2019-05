Auto sbanda e si schianta contro un palo: giovane donna intrappolata tra le lamiere

La pioggia che rende l'asfalto scivoloso, l'auto che non risponde più ai comandi ed esce fuori di strada, finendo la corsa contro un palo della luce. Spaventoso incidente, nella prima mattinata di mercoledì, a Gambara. Tutto è accaduto poco dopo le 8, nei pressi di una rotonda di via Brescia, vittima una 42enne del posto.

Negli istanti successivi allo schianto si è temuto il peggio, tanto che il 112 ha immediatamente fatto decollare l'elisoccorso dal Civile. Sul posto si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco e un'automedica. La donna è infatti rimasta intrappolata nell'abitacolo della Peugeot che stava guidando. Una volta liberata, le sue condizioni sono fortunatamente apparse meno critiche del previsto.

Dopo le prime cure, è stata trasportata, in eliambulanza, al Civile di Brescia. La 42enne non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in gravi condizioni: è stata ricoverata in codice giallo. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Locale che si è occupata dei rilievi di rito.