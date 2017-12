Pauroso incidente: auto invade la corsia opposta e si schianta in galleria

Brutto incidente all’interno della galleria Prada, fra Sabbio Chiese e Carpeneda di Vobarno. Protagonista una giovane coppia, per fortuna uscita illesa dall’abitacolo della sua Toyota Yaris.

Tutto è successo nella tarda mattina di martedì, quando l'auto ha improvvisamente sbandato mentre viaggiava verso valle, andando a sbattere contro il cordolo sulla destra. A quel punto l’utilitaria è letteralmente impazzita: ha invaso la corsa opposta, è “salita” contro la parete della galleria ed è stata nuovamente sbalzata sulla destra. E’ stato un vero miracolo che in quel momento non sopraggiungesse nessun altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Pronto Emergenza da Odolo, ma per i due giovani, entrambi residenti nella Bergamasca, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Per permettere la raccolta dei rilievi da parte della Stradale e la rimozione dell’auto, il traffico è stato gestito a senso unico alternato per circa un’ora e mezza.