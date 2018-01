Inferno di lamiere in galleria: sei feriti, tre sono gravissimi

Due automobili e un furgone andati completamente distrutti, sei feriti in ospedale di cui tre in gravissime condizioni, traffico in tilt e galleria chiusa per diverse ore, tre elicotteri in volo dagli ospedali e cinque ambulanze sul posto, oltre all'automedica: è questo il bilancio del terribile incidente di domenica mattina a Pisogne, sotto la galleria Trentapassi lungo la Sp510 (l'ex Sebina Orientale).

Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale: lo schianto poco prima delle 6.30, quando la strada era già piena di automobili (tanti i turisti domenicali del mordi e fuggi che viaggiavano verso le montagne). A scatenare la paurosa carambola una Bmw serie 3 che ha improvvisamente sbandato, forse per un malore o per un colpo di sonno, fino ad invadere la corsia opposta di marcia.

Qui l'auto ha toccato un'altra Bmw, una X1, che si è girata su se stessa e ha finito per colpire una terza vettura, un furgone Fiat Fiorino. Sono i tre ragazzi a bordo della prima Bwm in gravissime condizioni: di nazionalità tunisina, due di loro hanno 25 anni e il terzo 35, sono stati trasferiti in ospedale in elicottero, in codice rosso.