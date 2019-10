Auto ribaltata in galleria, ragazzo di 21 anni incastrato tra le lamiere

Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in ospedale a Ome a seguito dell’incidente stradale di sabato notte sulla Sp510, nella galleria Iseo: si è ribaltato a bordo della sua Citroen C3 per motivi ancora in corso di accertamento. L’unica certezza è che ha fatto tutto da solo: erano circa le 2.30, in quel momento per strada non c’era nessuno.

Il giovane non ha perso conoscenza, ma è rimasto intrappolato in auto, incastrato tra le lamiere: è riuscito comunque ad allertare il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale, cui sono stati affidati i rilievi.

Il 21enne è stato liberato e medicato sul posto, poi trasferito in ospedale a Ome dov’è tutt’ora ricoverato. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi a seguito dell’impatto. Stava tornando a casa, in direzione di Provaglio d’Iseo.