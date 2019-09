Sbanda, il guardrail si infila nel furgone: rischia l'amputazione delle gambe

Terribile incidente stradale in autostrada A4, all'altezza di Desenzano, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Viaggiando in direzione di Bergamo, un 40enne nato a Brescia (ma residente a Milano) ha perso il controllo del suo furgone Peugeot, finendo per schiantarsi a lato della carreggiata. L'impatto è stato devastante: le lamiere di una cuspide del guardrail si sono infilate nell'abitacolo, lesionando gravemente entrambe le gambe del guidatore.



Soccorso dal 118, a seguito dell'allarme lanciato 15 minuti dopo la mezzanotte, è stato ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia: rischia l'amputazione di entrambi gli arti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'incidente sono in corso le indagini della Polstrada di Verona. Sull'asfalto erano presenti i segni di una violenta frenata: l'uomo ha cercato disperatamente di riprendere il controllo del veicolo, quando si è accorto che stava sbandando. Il motivo resta ignoto; malore, colpo di sonno, distrazione: nessuna ipotesi è esclusa.