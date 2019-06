Devastante frontale in galleria, un 21enne perde la vita

Iniziato nel peggiore dei modi il primo fine settimana di giugno. All'incidente verificatosi venerdì sera a Salò si è aggiunto un tragico schianto di prima mattina lungo la galleria che porta sul Garda, nel territorio comunale di Vobarno.

Attorno alle 5 l'auto guidata da un 21enne residente a Rezzato si è scontrata frontalmente con un autobus dell'azienda di autolinee Nicolini di Gavardo. Devastante l'impatto: l'auto del giovane ha centrato lo spigolo anteriore sinistro del pullman, e nell'urto il cofano si è letteralmente accartocciato non lasciando scampo al conducente.

Al momento dell'impatto, l'autobus era vuoto. I due autisti a bordo, di 61 e 73 anni, stavano andando a prelevare un gruppo in partenza per un viaggio in Francia. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza di una leggera curva. I soccorsi non hanno potuto fare nulla, se non prelevare il cadavere del ragazzo. La galleria è stata chiusa a lungo, per i rilievi del caso e per il recupero dei mezzi.