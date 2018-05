Da poco in pensione, travolto e ucciso mentre torna a casa in bicicletta

In sella alla sua fedele mountain-bike, stava tornando verso casa dopo aver già concluso il suo consueto giro domenicale, come sempre era partito di buon'ora. La tragedia all'improvviso, tra le 9.30 e le 10 lungo la Sp16 di Meano, frazione di Corzano che lui percorreva sempre, e per questo conosceva bene. E' stato tamponato e investito da una Renault Clio station wagon, guidata da una ragazza della zona.

La giovane, sotto shock e a quanto pare spaventatissima, non si è fermata sul luogo dell'incidente, ma ci è tornata pochi minuti più tardi accompagnata dai genitori. Nel frattempo Franco Bertoli era già morto: a nulla purtroppo sono serviti i vari tentativi di rianimaarlo da parte degli operatori sanitari del 112.

Alcuni passanti avevano infatti assistito alla scena, e subito allertato i soccorsi. In pochi minuti ambulanza e automedica, ma non c'è stato niente da fare: il cuore di Franco aveva già smesso di battere. Aveva 59 anni, abitava a Rudiano con la madre e il fratello: la salma al momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria.